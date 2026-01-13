PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zigaretten mit gestohlener Bankkarte gekauft

Siegburg (ots)

Eine 66-jährige Frau aus Siegburg bemerkte am Samstag (10. Januar) den Verlust ihrer Bankkarte, nachdem sie in einem Supermarkt an der Wilhelm-Ostwald-Straße eingekauft hatte. Trotz sofortiger Sperrung der Karte über den Sperr-Notruf 116 116 nutzten die Diebe die Karte noch mehrfach, um Zigaretten zu kaufen.

Die Frau hatte an der Kasse ordnungsgemäß bezahlt und ihr Portemonnaie zusammen mit den Einkäufen in einem Jutebeutel über die Schulter gehängt. Gegen 14.40 Uhr stellte sie zu Hause den Verlust ihrer Geldbörse fest. Sie vermutet, dass ihr das Portemonnaie zwischen Kasse und Ausgang aus dem Jutebeutel gestohlen wurde.

In der Zwischenzeit verwendeten die Diebe die Karte insgesamt dreimal, offenbar um Zigaretten zu kaufen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt.

Am Montag (12. Januar) fand ein Passant die Geldbörse auf dem Gehweg zwischen Dammstraße und Wolsdorfer Straße. Neben der Bankkarte fehlten auch rund 100 Euro Bargeld.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen.

Tipps gegen Taschendiebe

Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten verteilt am Körper mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln.

Nehmen Sie nur das Bargeld, die Bankkarten und Wertgegenstände mit, die Sie wirklich benötigen.

Notieren Sie niemals die PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen.

Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt.

Achten Sie bei Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Hinweise der Polizei bei Taschendiebstahl

Erstatten Sie immer eine Strafanzeige, auch bei versuchtem Diebstahl.

Die Polizei sperrt Ihre entwendeten Kredit- bzw. Bankkarten für das elektronische Lastschriftsystem.

Sperren Sie zusätzlich entwendete Kredit- bzw. Bankkarten und Mobiltelefone unverzüglich über die Sperr-Notruf-Nummer 116 116.

Informieren Sie sofort Ihr Geldinstitut.

Sperren Sie die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons sofort bei Ihrem Netzbetreiber, auch bei Prepaid-Karten.

Melden Sie den Diebstahl von Ausweisen, Führerschein etc. unverzüglich den zuständigen Ämtern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Polizei. #AugenaufundTaschezu (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

