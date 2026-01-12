Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Kupferdieb flüchtet von Baustelle

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntag (11. Januar) verhinderte in Sankt Augustin ein aufmerksamer Passant offenbar einen Diebstahl. Der 41 Jahre alte Mann bemerkte gegen 15:50 Uhr eine Person auf einer umzäunten Baustelle unterhalb der Marktplatte. Der Verdächtige riss dort Kupferrohre von der Decke und legte sie in handlichen Stücken auf einen Stapel, vermutlich um sie später gesammelt abzutransportieren. Der 41-Jährige begab sich daraufhin zu einer nahegelegenen Polizeiwache und meldete dort seine Beobachtungen. Sofort zum Tatort geeilte Polizisten entdeckten den Verdächtigen. Dieser flüchtete bei Erblicken der Uniformierten jedoch zu Fuß in Richtung der Haltestelle der Stadtbahn 66. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren den mutmaßlichen Kupferdieb jedoch auf der Bonner Straße aus den Augen, als er zwischen den dortigen Häusern verschwand. Anwohner sagten später, den Flüchtigen in Gärten an der Sandstraße gesehen zu haben. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 m groß, hatte helle, rötliche Haare, trug einen kurzen, dunklen Vollbart, eine olivgrüne Winterjacke mit Fell am Kragen, eine dunkle Hose, einen schwarzen Rucksack und weiß/gelbe Handschuhe. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

