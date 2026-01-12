PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Kupferdieb flüchtet von Baustelle

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntag (11. Januar) verhinderte in Sankt Augustin ein aufmerksamer Passant offenbar einen Diebstahl. Der 41 Jahre alte Mann bemerkte gegen 15:50 Uhr eine Person auf einer umzäunten Baustelle unterhalb der Marktplatte. Der Verdächtige riss dort Kupferrohre von der Decke und legte sie in handlichen Stücken auf einen Stapel, vermutlich um sie später gesammelt abzutransportieren. Der 41-Jährige begab sich daraufhin zu einer nahegelegenen Polizeiwache und meldete dort seine Beobachtungen. Sofort zum Tatort geeilte Polizisten entdeckten den Verdächtigen. Dieser flüchtete bei Erblicken der Uniformierten jedoch zu Fuß in Richtung der Haltestelle der Stadtbahn 66. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren den mutmaßlichen Kupferdieb jedoch auf der Bonner Straße aus den Augen, als er zwischen den dortigen Häusern verschwand. Anwohner sagten später, den Flüchtigen in Gärten an der Sandstraße gesehen zu haben. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 m groß, hatte helle, rötliche Haare, trug einen kurzen, dunklen Vollbart, eine olivgrüne Winterjacke mit Fell am Kragen, eine dunkle Hose, einen schwarzen Rucksack und weiß/gelbe Handschuhe. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:46

    POL-SU: Einbruch in Praxisräume

    Sankt Augustin (ots) - In Sankt Augustin kam es zwischen Freitagnachmittag (09. Januar), 15:00 Uhr und Sonntagvormittag (11. Januar), 10:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Praxis für Physiotherapie. Die Eigentümerin berichtete den hinzugerufenen Polizisten, dass am Freitag beim Verlassen der Praxis an der Kölnstraße im Ortsteil Hangelar noch alles in Ordnung gewesen sei. Als eine Reinigungskraft am Sonntagvormittag die Räumlichkeiten betrat, entdeckte der Mann den ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:24

    POL-SU: Versuchter Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr

    Eitorf (ots) - Zwischen Samstag (3. Januar) und Donnerstag (8. Januar) versuchten Unbekannte, in das Gerätehaus der Eitorfer Feuerwehr einzubrechen. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Gebäudes an der Talstraße und hebelten an einem Fenster. Aus unbekannten Gründen gelang es ihnen nicht, das Fenster zu öffnen und sie flüchteten ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 02241 ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:23

    POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der L 84 / K 23 in Lohmar

    Lohmar (ots) - Am Mittwochabend (07. Januar) kam es im Einmündungsbereich der Landesstraße 84 (L 84) und der Kreisstraße 23 (K 23) in Lohmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Mann aus Ruppichteroth schwer verletzt wurde. Gegen 18:45 Uhr befuhr der 30-Jährige mit seinem Mercedes die L 84 aus Richtung Durbusch kommend in Fahrtrichtung Honrath. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren