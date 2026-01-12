Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Praxisräume

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin kam es zwischen Freitagnachmittag (09. Januar), 15:00 Uhr und Sonntagvormittag (11. Januar), 10:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Praxis für Physiotherapie. Die Eigentümerin berichtete den hinzugerufenen Polizisten, dass am Freitag beim Verlassen der Praxis an der Kölnstraße im Ortsteil Hangelar noch alles in Ordnung gewesen sei. Als eine Reinigungskraft am Sonntagvormittag die Räumlichkeiten betrat, entdeckte der Mann den Einbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Erdgeschoss-Fenster auf. Hierdurch gelangten sie in einen der Therapieräume und anschließend in die gesamte Praxis. Hier suchten sie offenbar nach Geld und Wertgegenständen. Der oder die Unbekannten konnten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entkommen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter 02241 541-3321 zu melden. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bieten Experten der Siegburger Kriminalpolizei. Privatpersonen und Gewerbetreibende können sich für weitere Informationen oder Termine unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de melde. (Uhl) #RiegelVor

