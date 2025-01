Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Eime - Zeugenaufruf

Am Montag, 27.01.2025, gegen 04:00 Uhr, kam es in der Straße am Knick in Eime zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Der unbekannte Täter versuchte sich über ein Kellerfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es jedoch nicht zu einem Eindringen. Zeugen, denen verdächtige Umstände, Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) in Verbindung zu setzen.

