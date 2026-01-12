PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Freitagabend (09. Januar) gegen 22:45 Uhr bemerkten Beamte der Polizeiwache Siegburg auf der Hauptstraße im Neunkirchen-Seelscheider Ortsteil Brackemich ein Fahrzeug, an dem das Abblendlicht defekt war. Die Einsatzkräfte entschlossen sich daraufhin zu einer Verkehrskontrolle und hielten den Pkw an.

Der 25-jährige Fahrzeugführer aus Neunkirchen-Seelscheid gab gegenüber den Polizisten an, vor Fahrtantritt Alkohol sowie Drogen konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,3 Promille. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine kleine Plastikverpackung mit einer bislang unbekannten Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Amphetamine handelt.

Die aufgefundenen Betäubungsmittel sowie der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten dem 25-Jährigen die Weiterfahrt.

Gegen den Neunkirchen-Seelscheider wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

