Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Leichtverletzte nach Kollision mit Lastenfahrrad

Troisdorf (ots)

Am Montagmorgen (12. Januar) ereignete sich in Troisdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Mutter und ihre beiden sechsjährigen Söhne leicht verletzt wurden. Die Familie war mit einem E-Lastenfahrrad auf der Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs.

Gegen 08:30 Uhr versuchte ein 87-jähriger Autofahrer aus Sankt Augustin, die Radfahrer zu überholen. Dabei unterschätzte er den Abstand zur Querungshilfe für Fußgänger auf der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 164 sowie die Geschwindigkeit und Breite des E-Lastenfahrrads. In der Engstelle touchierte er mit dem Radlauf seines Citroëns den Transportaufbau des Fahrrads, in dem die beiden Kinder saßen. Durch den Zusammenprall stürzte das Lastenfahrrad auf die Seite.

Mutter und Kinder erlitten leichte Verletzungen und wurden nach einer ersten Behandlung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Das Lastenfahrrad rutschte zudem gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und verursachte Sachschaden.

Die Polizei leitete gegen den 87-jährigen Autofahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ein. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

