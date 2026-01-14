PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Pfarrheim und Kirche

Hennef (ots)

In Hennef drangen zwischen Montag (12. Januar), 19:00 Uhr und Dienstag (13. Januar), 07:15 Uhr Unbekannte in ein Pfarrheim und zwei Kirchen ein. Eine Reinigungskraft bemerkte am Dienstagmorgen, dass in das Pfarrheim an der Kirchgasse im Ortsteil Happerschoss eingebrochen worden war. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und als Zugang zum Gebäudeinneren genutzt worden war. Der oder die Täter brachen im Erd- und Obergeschoss des Hauses weitere Türen auf und durchwühlten mehrere Räume. Außerdem gelangten sie durch eine Verbindungstür vom Pfarrheim in die Kirche. Hier wurden die Sakristei und der Kirchenraum offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Einbrecher konnten unerkannt mit einer geringen Menge Bargeld, Schlüsseln und einem Audio-Würfel zum Abspielen von Hörspielen entkommen. Einige der Schlüssel konnten später an der Bundesstraße 478 zwischen den Ortschaften Allner und Bröl aufgefunden werden. Der oder die Täter hatten sie offenbar dorthin geworfen. An der Beethovenstraße in Hennef wurde am Dienstagmorgen ebenfalls durch eine Reinigungskraft entdeckt, dass bislang Unbekannte in den Kirchenraum eingedrungen waren, um nach Geld und Wertgegenständen zu suchen. Ob hier etwas entwendet worden ist, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch einen Tatzusammenhang. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
