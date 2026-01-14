Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
POL-SU: Fahndungsrücknahme: Fotofahndung - Diebstahl von Bargeld aus Geldautomaten
Niederkassel (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem gesuchten Tatverdächtigen nach Bargelddiebstahl aus einem Geldautomaten kann eingestellt werden. Die Person konnte identifiziert werden. Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. Wir bitten darum, das veröffentlichte Bild zu löschen bzw. nicht weiter zu verbreiten. (Re)
