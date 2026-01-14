POL-SU: Fahndungsrücknahme: Fotofahndung - Diebstahl von Bargeld aus Geldautomaten

Lohmar (ots) - Ein 79 Jahre alter Lohmarer zeigte am Dienstag (13. Januar) bei der Polizei einen Betrug zu seinem Nachteil an. Der Mann hatte seit dem 07. Januar mehrere Telefonanrufe erhalten. Dabei gab der Anrufer an, Mitarbeiter der Hausbank des 79-Jährigen zu sein und verdächtige Transaktionen auf dessen Konto festgestellt zu haben. Im weiteren Verlauf nannte der Lohmarer fernmündlich seine Bankdaten. Nun habe er festgestellt, dass nach den Telefonaten vier Mal Geld ...

