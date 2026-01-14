PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndungsrücknahme: Fotofahndung - Diebstahl von Bargeld aus Geldautomaten

Niederkassel (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem gesuchten Tatverdächtigen nach Bargelddiebstahl aus einem Geldautomaten kann eingestellt werden. Die Person konnte identifiziert werden. Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. Wir bitten darum, das veröffentlichte Bild zu löschen bzw. nicht weiter zu verbreiten. (Re)

