Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (15. Januar) kam es zu einem Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug an der Lindenstraße in Sankt Augustin-Hangelar.

Gegen 01:45 Uhr beobachtete ein Anwohner aus seiner Wohnung heraus vier bislang unbekannte Personen, die sich an einem geparkten Van zu schaffen machten. Nach Angaben des Zeugen entnahmen drei der Tatverdächtigen Werkzeuge aus dem Fahrzeug und verluden diese in einen Pkw, in dem sich die vierte Person aufhielt.

Noch bevor der Zeuge reagieren konnte, flüchteten die Unbekannten mit einem silberfarbenen Kombi über die Bonner Straße in Richtung Bonn. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen unerkannt entkommen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an dem Van Aufbruchspuren fest. Der Fahrzeughalter, der durch den Zeugen über den Vorfall informiert worden war, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine genauen Angaben zur Beute machen. Weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen oder eine genauere Beschreibung des Fluchtfahrzeugs liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Lassen Sie, wenn möglich, keine hochwertigen Werkzeuge oder Geräte in abgestellten Fahrzeugen zurück. Parken Sie Transporter auf gesicherten Plätzen oder zumindest an gut beleuchteten Straßen. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die möglicherweise Ausspähungen durchführen. Schließen Sie Türen und Fenster immer ab und nutzen Sie zusätzliche Sicherheitstechnik wie Alarmanlagen oder GPS-Ortungssysteme. Notieren Sie die Individualnummern Ihrer Werkzeuge, um diese im Falle eines Diebstahls besser identifizieren zu können. Kennzeichnen Sie ihr Werkzeug durch Gravur oder Ätzung. Selbst eine farbliche Markierung erschwert den Weiterverkauf der Beute. (Re)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

