Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin versucht Polizisten zu täuschen

Siegburg (ots)

Am Mittwochmittag (14. Januar) gegen 13:30 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises eine 38-jährige Autofahrerin aus Rösrath in Siegburg.

Zuvor war die Frau aufgefallen, da sie mit ihrem Pkw auf der Wilhelmstraße in einen für Kraftfahrzeuge gesperrten Bereich eingefahren war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Alleestraße stellte sich heraus, dass die 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem versuchte sie, die eingesetzten Polizeibeamten durch die Angabe falscher Personalien über ihre wahre Identität zu täuschen. Ausweisdokumente führte sie nicht mit.

Durch weitere Überprüfungen konnten die Einsatzkräfte die tatsächlichen Daten der Frau jedoch zeitnah feststellen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Gegen die Rösratherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der falschen Namensangabe eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

