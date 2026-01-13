PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei - 12-Jähriger aus Limburg vermisst

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen teilt eine aktuelle Vermisstenfahndung der Polizei Westhessen.

Seit Sonntag, dem 11.01.2026, wird der 12 Jahre alte Mahmoud NAHAR aus Limburg vermisst. Der Junge verließ seine Wohngruppe und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Er wurde zuletzt gegen 14:00 Uhr in der Diezer Straße gesehen. Mahmoud ist circa 150 cm groß und hat buschiges schwarzes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer dunkelgrünen Jacke sowie einer dunkelgrauen Jeans und schwarzen Sneakern bekleidet. Der Vermisste könnte sich zu Bekannten in Gelsenkirchen oder Umgebung begeben haben. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Jungen. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

Ein Bild des Vermissten finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6195767

Rückfragen bitte ausschließlich an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

