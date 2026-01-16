Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pärchen scheitert bei Ladendiebstahl

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (15. Januar) kam es in Siegburg zu einem versuchten Ladendiebstahl. Gegen 17:30 Uhr begab sich ein Pärchen (beide in Siegburg wohnhaft) in ein Lebensmittelgeschäft an der Industriestraße. Hier befüllte es einen Einkaufswagen mit unterschiedlichen Waren, deren Gesamtwert auf rund 400 Euro geschätzt wurde. Anschließend begab es sich mitsamt dem vollen Einkaufswagen in Richtung des Eingangs. Hier sprach die 26 Jahre alte Frau einen Mitarbeiter an; augenscheinlich um diesen abzulenken. Diesen Moment wollte der 48 Jahre alte Komplize nutzen, um mit der Beute das Geschäft zu verlassen. Diesen Plan durchkreuzte jedoch der stellvertretende Filialleiter, indem er nach dem Einkaufswagen griff. Der 48-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 26-Jährige konnte vor Ort festgehalten werden, bis die hinzugerufenen Polizisten eintrafen. Diese konnten schnell auch die Identität des Flüchtigen ermitteln und ein Strafverfahren gegen den Mann und die Frau wegen des Verdachts des Ladendiebstahls einleiten. (Uhl)

