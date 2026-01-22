Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein Radler ist am Mittwochnachmittag in der Holtzendorffstraße von einem Mann mit seinem Transporter angefahren worden. Der 24-jährige Fahrradfahrer war gegen 16:40 Uhr auf dem Radweg von der "Eselsfürth" kommend stadteinwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte der 54-jährige Transporterfahrer auf die Mainzer Straße einbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten 24-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine leichte Verletzung am rechten Bein zu. An Fahrrad und Transporter entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.500 Euro.

Die Polizei Kaiserslautern nahm den Unfall auf und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell