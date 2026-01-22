Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Portemonnaie unterschlagen: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag verlor eine Frau ihre Geldbörse in einer Bäckerei in der Eisenbahnstraße, Ecke Alleestraße. Unbekannte fanden den Geldbeutel offenbar, steckte ihn ein und versuchten, mit der fremden EC-Karte Geld abzuheben. Glücklicherweise gelang das Vorhaben nicht, sodass kein weiterer finanzieller Schaden entstand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr etwas Verdächtiges in der Bäckerei wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. | kle

