Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Portemonnaie unterschlagen: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag verlor eine Frau ihre Geldbörse in einer Bäckerei in der Eisenbahnstraße, Ecke Alleestraße. Unbekannte fanden den Geldbeutel offenbar, steckte ihn ein und versuchten, mit der fremden EC-Karte Geld abzuheben. Glücklicherweise gelang das Vorhaben nicht, sodass kein weiterer finanzieller Schaden entstand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr etwas Verdächtiges in der Bäckerei wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
  • 22.01.2026 – 11:25

    POL-PDKL: Fahrradfahrer angefahren

    Kaiserslautern (ots) - Ein Radler ist am Mittwochnachmittag in der Holtzendorffstraße von einem Mann mit seinem Transporter angefahren worden. Der 24-jährige Fahrradfahrer war gegen 16:40 Uhr auf dem Radweg von der "Eselsfürth" kommend stadteinwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte der 54-jährige Transporterfahrer auf die Mainzer Straße einbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten 24-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und zog sich ...

  • 22.01.2026 – 11:23

    POL-PDKL: E-Scooter gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte in der Friedenstraße einen E-Scooter gestohlen. Der rot-schwarze Elektroroller der Marke Xiaomi war mit einem Schloss gesichert und im Hof eines Wohnhauses abgestellt. An dem Gefährt war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 an die Polizei Kaiserslautern zu ...

  • 22.01.2026 – 11:22

    POL-PDKL: Fahrradfahrer schlägt zu

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend in der Altenwoogstraße unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 18:30 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 44-jährigen Opfers wurde er von einem unbekannten Fahrradfahrer unvermittelt angegriffen. Der Mann sei zunächst fast von dem Radfahrer angefahren worden. Als er diesen darauf ansprach, stieg ...

