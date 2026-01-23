PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkene E-Scooter-Fahrer unterwegs

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag kontrollierte die Polizei mehrere betrunkene E-Scooter-Fahrer. Besonders auffällig waren ein 26-Jähriger und ein 21-Jähriger: Mit Atemalkoholwerten von über einem Promille überschritten sie die erlaubte Grenze deutlich. Die beiden Männer mussten die Polizeistreifen jeweils zur Dienststelle begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Ihnen droht nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern

