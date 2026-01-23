Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgängerin tödlich verletzt

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Hauptstraße ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor 18 Uhr wurde eine Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem aus Richtung Kaiserslautern kommenden Auto erfasst. Die Seniorin wurde über das Fahrzeug geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die 86-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle.

Die B270 musste in der Ortsdurchfahrt für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell