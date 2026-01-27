Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sieben auf einen Streich - Vorläufige Festnahme eines 42-Jährigen

Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Darmstadt (ots)

Im Rahmen der Innenstadtoffensive "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen, mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Montag (26.1.) im Bereich des Herrngartens sowie im umliegenden Bereich umfangreiche Personenkontrollen durch.

Zwischen 11.30 und 14.30 Uhr kontrollierten die Polizisten mehrere Personen und leiteten diverse Ermittlungsverfahren ein. Im besagten Zeitraum beobachteten die Einsatzkräfte einen 42 Jahre alten Mann, der mit zwei vollgepackten Sporttaschen in Richtung des Rondells im Herrngarten lief. Bei der anschließenden Personenkontrolle sowie Durchsuchung der Taschen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den Sachen um Diebesgut handelt. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, handelte es sich um gestohlene Ware aus verschiedenen Geschäften und die Beamten leiteten sieben Ermittlungsverfahren gegen den 42-Jährigen ein. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Tatverdächtige ins Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen gebracht, wo er die Nacht verbringen musste.

Darüber hinaus stellten die Gesetzeshüter im Rahmen der Maßnahmen weitere Straftaten fest, unter anderem den Verdacht der Hehlerei sowie einen weiteren Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell