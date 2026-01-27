Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Mit Auto und Motorroller rasant an Zivilstreife vorbei/19-Jähriger und 16-Jähriger berauscht unterwegs und ohne Führerschein

Stockstadt (ots)

Einen 19 Jahre alten Autofahrer kontrollierte eine Zivilstreife der Polizeistation Gernsheim am Montagabend (26.01.), gegen 23.00 Uhr. Der Mann fiel den Beamten zuvor auf, weil er die Streife in der Vorderstraße rasant passierte. Er beschleunigte sein Fahrzeug anschließend innerorts auf über 100 km/h, konnte aber kurz darauf im Hessenring von der Polizei gestoppt werden. Ein Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der 19-Jährige, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu verantworten haben.

Zur gleichen Zeit fuhr an der gleichen Örtlichkeit außerdem ein 16-jähriger Motorroller-Fahrer an den Beamten vorbei. Auch er wurde kurze Zeit später durch eine Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm zeigten sich ebenso Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum und auch der 16-Jährige verfügte über keine Fahrerlaubnis. Der gestohlene Roller war nicht versichert und wurde von der Polizei sichergestellt. Den 16-Jährigen erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

