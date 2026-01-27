Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Zivilfahnder stoppen 42-Jährigen/Polizist mehrere Meter mitgeschleift, gestohlene Kennzeichen, Drogen im Auto und berauscht am Steuer

Bürstadt (ots)

Einen Autofahrer stoppten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagmittag (26.01.), gegen 15.00 Uhr, auf einem Waldparkplatz in der Wasserwerkstraße . Der 42 Jahre alte Fahrer fuhr anschließend, als er von einem neben dem Fahrzeug stehenden Beamten angesprochen wurde, unvermittelt los und schleifte den Fahnder hierbei mehrere Meter mit. Der Polizist konnte sich lösen und verletzte sich leicht. Die Flucht des 42-Jährigen endete in Leipziger Straße. Er wurde festgenommen.

In seinem Auto fanden die Ordnungshüter mehrere Gramm Amphetamin, Marihuana sowie eine Schreckschusswaffe. An dem Auto waren Kennzeichen angebracht, die im August in Schwetzingen gestohlen wurden. Zudem zeigten sich bei dem 42-Jährigen Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum und einen Führerschein hatte er auch nicht. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahls, Widerstand und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem geht die Polizei Hinweisen nach, wonach das Fahrzeug in der Vergangenheit im Zusammenhang mit mehreren Fällen von Tankbetrug auffiel.

