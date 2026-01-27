PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Mit knapp 1,9 Promille am Lenkrad/Festnahme und Blutentnahme

Groß-Gerau (ots)

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat am Montagabend (26.01.) in der Mittelstraße einen 26-Jährigen Autofahrer gestoppt. Zuvor bemerkten die Beamten, dass der Mann Schwierigkeiten hatte mit seinem Fahrzeug die Spur halten und auffallend langsam unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von rund 1,9 Promille. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen.

Er wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

