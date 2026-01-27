PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Zeugen nach Einbruch in Erdgeschosswohnung gesucht

Trebur (ots)

Am Montag (26.01.), in der Zeit zwischen 17.30 und kurz nach 20.00 Uhr, haben Einbrecher ein Wohnhaus in der Friedhofstraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam über ein Fenster Zutritt in eine Erdgeschosswohnung und erbeuten dort anschließend unter anderem Geld.

Die Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

