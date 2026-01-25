Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dachstuhlbrand eines dreigeschossigen Einfamilienhauses in Grammentin

Stavenhagen (LK MSE) (ots)

Am 25.01.2026 gegen 12:10 Uhr wurde der Brand eines Dachstuhls in der Ortschaft Grammentin bekannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Dachstuhl des betroffenen dreigeschossigen Einfamilienhauses bereits im Vollbrand. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen mehr im Gebäude, jedoch konnten die beiden Hunde der Eigentümer das Gebäude nicht selbstständig verlassen und wurden durch aufmerksame Nachbarn rechtzeitig gerettet. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 250.000 Euro geschätzt.

Eine abschließende Klärung der genauen Brandursache steht bislang noch aus, dazu wird ein Brandursachenermittler die Spurensicherung der Kriminalpolizei unterstützen. Somit kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch ein etwaiges Fremdverschulden nicht in Gänze ausgeschlossen werden und ist folglich Bestandteil der anhaltenden Ermittlungen.

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Stavenhagen, Grammentin, Sülten, Rosenow, Bredenfelde, Jürgenstorf, Kastorf, Kittendorf und Kummerow mit insgesamt 82 Kameraden vor Ort eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell