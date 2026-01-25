PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dachstuhlbrand eines dreigeschossigen Einfamilienhauses in Grammentin

Stavenhagen (LK MSE) (ots)

Am 25.01.2026 gegen 12:10 Uhr wurde der Brand eines Dachstuhls in der Ortschaft Grammentin bekannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Dachstuhl des betroffenen dreigeschossigen Einfamilienhauses bereits im Vollbrand. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen mehr im Gebäude, jedoch konnten die beiden Hunde der Eigentümer das Gebäude nicht selbstständig verlassen und wurden durch aufmerksame Nachbarn rechtzeitig gerettet. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 250.000 Euro geschätzt.

Eine abschließende Klärung der genauen Brandursache steht bislang noch aus, dazu wird ein Brandursachenermittler die Spurensicherung der Kriminalpolizei unterstützen. Somit kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch ein etwaiges Fremdverschulden nicht in Gänze ausgeschlossen werden und ist folglich Bestandteil der anhaltenden Ermittlungen.

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Stavenhagen, Grammentin, Sülten, Rosenow, Bredenfelde, Jürgenstorf, Kastorf, Kittendorf und Kummerow mit insgesamt 82 Kameraden vor Ort eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:11

    POL-NB: Brand von Gartenlauben

    Usedom (LK VG) (ots) - Am 24.01.2026 wurde gegen 02:56 Uhr ein Brand mehrerer Gartenlauben im Kleingartenverein Försteracker in der Stadt Usedom gemeldet. Durch die eingesetzte Polizei konnte festgestellt werden, dass zwei Gartenhäuser betroffen waren und bereits in voller Ausdehnung brannten. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Stolpe, Rankwitz, Murchin sowie Usedom mit ca. 45 Kameraden involviert. Trotz umgehender Löscharbeiten konnten die Objekte nicht ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:11

    POL-NB: Vier Verletzte bei einem Verkehrsunfall auf der Insel Rügen

    Bergen (ots) - Am 24.01.2026, gegen 21:35 Uhr, kam es in der Ortslage Neklade auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei befuhr der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw Volvo XC 70 einen Wirtschaftsweg aus Richtung Neklade kommend in Fahrtrichtung Bergen über die Ortslage Neklade-Ausbau. Aufgrund der den witterungsbedingten ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:11

    POL-NB: Verdacht der Brandstiftung in einer Gartenanlage in der Stadt Usedom

    Heringsdorf (ots) - Am 24.01.2026 gegen 03:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald über Notruf gemeldet, dass in der Kleingartenanlage "Försteracker" in 17406 Usedom zwei Gartenlauben brennen. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und des Polizeirevieres Heringsdorf zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren