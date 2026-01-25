PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der Brandstiftung in einer Gartenanlage in der Stadt Usedom

Heringsdorf (ots)

Am 24.01.2026 gegen 03:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald über Notruf gemeldet, dass in der Kleingartenanlage "Försteracker" in 17406 Usedom zwei Gartenlauben brennen. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und des Polizeirevieres Heringsdorf zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Umgehend begannen die 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Stolpe, Rankwitz, Murchin und Usedom mit den Löscharbeiten. Trotz der sofortigen Löschversuche konnten die Gartenlauben nicht mehr gerettet werden und brannten vollständig nieder. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in den Gartenlauben. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Unterstützt wurde sie dabei durch einen Brandursachenermittler.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

