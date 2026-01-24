PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Flüchtender Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades verursacht einen Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen

Friedland (ots)

Am 23.01.2026 gegen 21:50 Uhr kam es in der Ortslage von Friedland zu einer kurzen aber folgenschweren Verfolgungsfahrt zwischen einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Friedland und dem 17-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades der Marke Simson. Hierbei kam den Polizeibeamten zwischen den Ortschaften Salow und Friedland der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades entgegen. Die Polizeibeamten entschlossen sich den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen und wendeten den Funkstreifenwagen. Als dieses der Fahrer des Kleinkraftrades bemerkte beschleunigte er sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Dabei fuhr er mit ca. 80 km/h durch die Ortslage Friedland. Die Beamten verfolgten ihn und versuchten ihn mittels Anhaltesignale zum Anhalten zu bewegen. Diese Anhaltesignale wurden durch den Fahrzeugführer missachten. Den Polizeibeamten gelang es schließlich sich mit dem Funkstreifenwagen vor das Kleinkraftrad zu setzten und versuchten den Fahrzeugführer durch verringern der Fahrgeschwindigkeit zum Anhalten zu bringen. Statt seine rücksichtslose Fahrt zu beenden, wollte der Fahrer seine Flucht unbedingt fortsetzen. In der weiteren Folge stieß er gegen den Streifenwagen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht am rechten Handgelenk. Der Jugendliche wird sich nun wegen der Durchführung eines illegalen Straßenrennens verantworten müssen. Zudem besteht der Verdacht, dass er, auf Grund der Umbaumaßnahmen am Kleinkraftrad, nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügt. Die Simson wurde für weitere Prüfungen sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

