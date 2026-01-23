PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger aus Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Die seit dem 23.01.2026 vermisste 13-Jährige aus Neubrandenburg konnte durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogener Daten gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

