PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB20 auf Höhe der Anschlussstellen Grimmen Ost

Grimmen (ots)

Am 23.01.2026 kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und zwei schwerverletzten Person auf der BAB 20 auf Höhe der Anschlussstellen Grimmen Ost in Fahrtrichtung Lübeck.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 53-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Audi die rechte Fahrspur der BAB20 in Fahrtrichtung Lübeck. In Höhe der Zufahrt der Anschlussstellen Grimmen-Ost befuhren drei Fahrzeuge den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt zur BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck, als plötzlich das mittlere Fahrzeug ausscherte und auf die rechte Fahrspur der Autobahn wechselte. Der 49-jährige Fahrzeugführer eines Skoda missachtete dabei den Vorrang der 53-jährigen, sodass diese nicht mehr reagieren konnte und es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführer wurden dabei so schwer Verletzt, dass sie mittels eines Rettungswagen ins Krankenhaus Bartmannshagen verbracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 112.000,- Euro.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die BAB 20 in Höhe der Anschlussstelle Grimmen Ost für die Dauer von circa 1,5 Stunden vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 09:56

    POL-NB: Junge hilft Rentnerin

    Anklam (ots) - Am gestrigen Abend, 22. Januar 2026, meldete sich gegen 19:30 Uhr ein 13-Jähriger beim Notruf der Polizei. Kurz zuvor traf er eine ältere Dame im Anklamer Stadtpark. Da die Frau, mit Blick auf die aktuelle Witterung, nur leicht bekleidet war, sprach er sie an. Die Rentnerin erklärte dem Jungen, dass sie in der Ringstraße wohne, woraufhin der hilfsbereite 13-Jährige sie zur knapp 1,5 Kilometer entfernten, vermeintlichen Wohnanschrift begleitete. Da die ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 21:37

    POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden auf Rügen

    Bergen auf Rügen (ots) - Am 22.01.26 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der L 30 zwischen Gingst und Bergen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnisstand verlor die 29-jährige Fahrerin eines Ford in einer Rechtskurve am Ortsausgang Gingst die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Audi einer ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 16:18

    POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 26 bei Wolgast (LK V-G)

    Wolgast (ots) - Am 22.01.2026 gegen 13:15 Uhr befuhr eine 84-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Seat die Landstraße 26 zwischen Hohendorf und Zarnitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren