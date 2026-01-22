PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 26 bei Wolgast (LK V-G)

Wolgast (ots)

Am 22.01.2026 gegen 13:15 Uhr befuhr eine 84-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Seat die Landstraße 26 zwischen Hohendorf und Zarnitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf der Gegenfahrbahn, seitlich liegend, zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer-, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Da sie sich nicht selbständig aus dem verunfallten PKW befreien konnte, wurde sie durch die alarmierte Feuerwehr aus dem PKW geborgen und durch den Rettungsdienst in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es für ca. 1,5 Stunden zur Vollsperrung der Fahrbahn.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:59

    POL-NB: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol in Greifswald (LK V-G)

    Greifswald (LK VG) (ots) - Am 22.01.2026 gegen 09:00 Uhr ereignete sich in der Hansestadt Greifswald ein Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 24-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW in Greifswald die Anklamer Straße in Richtung Anklamer Landstraße und musste ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:57

    POL-NB: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der B104 bei Pasewalk (LKv-G)

    Pasewalk (ots) - Am 22.01.2026 gegen 07:15 Uhr ereignete sich auf der B104 in der Ortslage Rossow ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 43 Jahre alter polnischer Fahrzeugführer mit seinem PKW VW Caddy die Ortslage Rossow (B 104) in Richtung Löcknitz, kam vermutlich auf Grund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren