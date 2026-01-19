PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 18. Januar 2026 gegen 14:20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Garrel mit seinem Pkw die Overlaher Straße in Richtung Hohelaherfeld. Eine vorausfahrende 67-jährige Frau aus Bösel beabsichtigte mit ihrem Pkw nach links auf eine Hofeinfahrt abzubiegen. Dies bemerkte der 19-Jährige zu spät. Er fuhr auf den Pkw der 67-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige leicht verletzt, die 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser transportiert.

