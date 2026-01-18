Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich das PK Vechta vom 18.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta, Versuchter Wohnungseinbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Gartenstraße in Vechta zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter versuchten mit einem unbekannten Gegenstand eine Seitentür aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang jedoch nicht.

Damme, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, den 17.01.2026 um 10:40 Uhr kam es am Südring zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Dammerin leicht verletzt wurde. Diese überquert fußläufig den Südring und wurde dabei von einem vorbeifahrenden Pkw einer 63-jährigen Frau aus Wölpinghausen erfasst. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Vechta, Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntag den 18.01.2026 um 06:45 Uhr kam es auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall, ein 21-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Pkw die o.a. Straße in Richtung Langförden. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand., Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

