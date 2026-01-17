Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 17.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung durch Steinwurf Am Freitag, 16.01.2026, zwischen 21:25 und 22:10 Uhr warf mindestens ein unbekannter Täter Kieselsteine von einem Parkdeck an der Langen Straße in Cloppenburg auf eine vorbeigehende Personengruppe. Ein Passant wurde durch einen Stein am Kopf getroffen und leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Löningen - Kupferdiebstahl

Im Zeitraum Mittwoch, 14.01.2026 bis Freitag 16.01.2026 kam es zum wiederholten Mal zum Diebstahl von Kupferfallrohren an einem Haus an der Straße "Am Raddetal" in Löningen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 05432/803840 bei der Polizei in Löningen zu melden.

Garrel - Einbruchdiebstähle in Wohnhäuser Am frühen Abend des 16.01.2026 kam es sowohl in der Elbestraße als auch in der Wagnerstraße in Garrel jeweils zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln der Terrassentüren in die Wohnhäuser und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04474/939420 bei der Polizei in Garrel zu melden.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 16.01.2026, gegen 23:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Essen öffentliche Straßen in Essen mit einem PKW, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 16.01.2026 gegen 06:40 Uhr befuhr ein 61-jähriger Löninger mit einem PKW den Bührener Ring in Cloppenburg und beabsichtigte den Garreler Weg in Richtung Bethen zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Radfahrer aus Cloppenburg, welcher den Radweg des Garreler Weges ortsauswärts befuhr. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Emstek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 16.01.2026 gegen 06:20 Uhr kam es auf der Straße "Repker Damm" in Emstek zu einem sog. Spiegelunfall. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge stießen etwa in Höhe der Einmündung "Zum Brook" mit den jeweils linken Außenspiegeln zusammen. Dabei entstand Sachschaden. Ein Beteiligter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 16.01.2026, gegen 13:50 Uhr kam es im Cappelner Ortsteil Elsten zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 21-jähriger Garrel bog mit seinem PKW von der Straße "Zur Burg" kommend nach links auf die Elstener Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW eines 35-jährigen Cappelners, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Die Höhe des Sachschadens wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Essen und Lastrup - Zeugenaufruf nach versuchtem Raub Am Freitag, 16.01.2026, gegen 17:45 Uhr betrat ein unbekannter maskierter Täter ein Lebensmittelgeschäft an der Beverner Straße im Essener Ortsteil Bevern und fordert unter Drohung mit einer in einer Tüte verborgenen mutmaßlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtet er ohne Beute mit einem PKW in Richtung Quakenbrück. Beim Fluchtfahrzeug soll es sich ersten Erkenntnissen nach um einen hochwertigen weißen Pkw der Marke Skoda mit ausländischen, evtl. slowakischen Kennzeichenfragment gehandelt haben.

Etwa eine Stunde später, gegen 18:38 Uhr ereignet sich eine weitere, gleichgelagerte Tat in Lastrup; diesmal ist ein Kiosk in der Wallstraße betroffen. Auch hier wird ein Mitarbeiter unter Vorhalt eines Gegenstandes in einer Tüte zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Auch hier flüchtet der Täter ohne Beute zu Fuß.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - männlich - zwischen 25-30 Jahre alt - zwischen 180 und 190 cm groß - breite Statur - schwarze Bekleidung - er sprach akzentfreies Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

