PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Sedelsberg - Wohnungseinbruchdiebstähle

Am Wochenende (zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 13.45 Uhr), kam es in der Danziger Straße zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in Abwesenheit der Bewohner. Hier konnte Schmuck entwendet werden.

Täterhinweise nimmt die Polizeistation Saterland (Tel.:04498-923770) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl eines Pkw-Anhängers

Im Zeitraum von Mittwoch, 14.01.2026, 17.00 Uhr - Samstag, 17.01.2026, 08.44 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zum Diebstahl eines Pkw-Anhängers.

Dieser war mit einem Anhängerschloss gesichert und befand sich auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Der Sachschaden wird mit ca. 4000,- Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe
Tel.: 04491-93390
Mail: poststelle@pk.friesoythe.polizei.niedersachsen.de
Glandorf, PHK

oder

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 08:21

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Sedelsberg-Fermesand - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus In der Zeit von Freitag, 16.01.2026, 16:55 Uhr bis 20:58 Uhr, kam es in der Danziger Straße im Ortsteil Sedelsberg-Fermesand zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Die Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 17:08

    POL-CLP: Einzelmeldung des PK Friesoythe vom 16.01.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - - Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzter Person Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 13:50 h, befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus der Gemeinde Heede mit seinem Mercedes die B401, 26169 Friesoythe/ OT Edewechterdamm aus Richtung Oldenburg kommend, in Fahrtrichtung Papenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der 41-jährige einen LKW, schaffte es dann aber nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren