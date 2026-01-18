POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Saterland / OT Sedelsberg - Wohnungseinbruchdiebstähle

Am Wochenende (zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 13.45 Uhr), kam es in der Danziger Straße zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in Abwesenheit der Bewohner. Hier konnte Schmuck entwendet werden.

Täterhinweise nimmt die Polizeistation Saterland (Tel.:04498-923770) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl eines Pkw-Anhängers

Im Zeitraum von Mittwoch, 14.01.2026, 17.00 Uhr - Samstag, 17.01.2026, 08.44 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zum Diebstahl eines Pkw-Anhängers.

Dieser war mit einem Anhängerschloss gesichert und befand sich auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Der Sachschaden wird mit ca. 4000,- Euro beziffert.

