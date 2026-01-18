Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland / OT Sedelsberg - Wohnungseinbruchdiebstähle
Am Wochenende (zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 13.45 Uhr), kam es in der Danziger Straße zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in Abwesenheit der Bewohner. Hier konnte Schmuck entwendet werden.
Täterhinweise nimmt die Polizeistation Saterland (Tel.:04498-923770) entgegen.
Friesoythe - Diebstahl eines Pkw-Anhängers
Im Zeitraum von Mittwoch, 14.01.2026, 17.00 Uhr - Samstag, 17.01.2026, 08.44 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zum Diebstahl eines Pkw-Anhängers.
Dieser war mit einem Anhängerschloss gesichert und befand sich auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Der Sachschaden wird mit ca. 4000,- Euro beziffert.
