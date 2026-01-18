Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Garrel - Einbruchsdiebstahl in/aus Wohnung

In der Zeit von Donnerstag, 15. Januar 2026, 10:00 Uhr, bis Samstag, 17. Januar 2026, 12:07 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Dachgeschosswohnung in Cloppenburg am Soestenweg ein und entwendeten diverse Gegenstände. Ein weiterer Einbruch in eine Wohnung ereignete sich in der Zeit von Freitag, 16. Januar 2026, 16:00 Uhr, bis Samstag, 17. Januar 2026, 14:00 Uhr. Hier brachen bislang unbekannte Täter in Garrel in eine Wohnung in der Breslauer Straße ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 17. Januar 2026, gegen 16:34 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Löninger mit seinem PKW den Beschleunigungsstreifen in Lastrup in Höhe einer Tankstelle, um auf die B 213 in Fahrtrichtung Löningen aufzufahren. Hierbei übersah er den PKW eines 51-jährigen Meppeners, der die B 213 in Richtung Löningen befuhr, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Kollision wurden der 67-jährige Mann aus Löningen und seine 65-jährige Beifahrerin sowie der 20-jährige Beifahrer des Meppeners leicht verletzt. Durch hinzugerufene Rettungskräfte wurden sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell