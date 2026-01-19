PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 10:59

    POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich das PK Vechta vom 18.01.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta, Versuchter Wohnungseinbruch In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Gartenstraße in Vechta zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter versuchten mit einem unbekannten Gegenstand eine Seitentür aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang jedoch nicht. Damme, Verkehrsunfall mit einer leicht ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:56

    POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg/Garrel - Einbruchsdiebstahl in/aus Wohnung In der Zeit von Donnerstag, 15. Januar 2026, 10:00 Uhr, bis Samstag, 17. Januar 2026, 12:07 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Dachgeschosswohnung in Cloppenburg am Soestenweg ein und entwendeten diverse Gegenstände. Ein weiterer Einbruch in eine Wohnung ereignete sich in der Zeit von Freitag, 16. Januar 2026, 16:00 Uhr, bis ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:02

    POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland / OT Sedelsberg - Wohnungseinbruchdiebstähle Am Wochenende (zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 13.45 Uhr), kam es in der Danziger Straße zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in Abwesenheit der Bewohner. Hier konnte Schmuck entwendet werden. Täterhinweise nimmt die Polizeistation Saterland (Tel.:04498-923770) entgegen. Friesoythe - Diebstahl eines Pkw-Anhängers Im Zeitraum von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren