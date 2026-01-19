Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta, Versuchter Wohnungseinbruch In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Gartenstraße in Vechta zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter versuchten mit einem unbekannten Gegenstand eine Seitentür aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang jedoch nicht. Damme, Verkehrsunfall mit einer leicht ...

mehr