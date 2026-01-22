PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol in Greifswald (LK V-G)

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 22.01.2026 gegen 09:00 Uhr ereignete sich in der Hansestadt Greifswald ein Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 24-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW in Greifswald die Anklamer Straße in Richtung Anklamer Landstraße und musste auf Höhe der Brinkstraße verkehrsbedingt halten. Das übersah der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Toyota und fuhr auf den stehenden PKW BMW auf. Durch den Aufprall waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer des PKW Toyota Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Daraufhin erfolgte die Entnahme einer beweissicheren Blutprobe im Klinikum Greifswald und die Sicherstellung des Führerscheines. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu temporären Verkehrsbehinderung im Bereich der Unfallstelle.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

