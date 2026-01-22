PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hausbrand in einem ehemaligen Ferienlager in Fuhlendorf

Barth (ots)

Am Mittwoch, dem 21.01.2026 gegen 17:20 Uhr wurde die Polizei über 
den Brand eines Hauses in Fuhlendorf informiert. Bei der Örtlichkeit 
handelte es sich um ein ehemaliges Ferienlager. Neben der Barther 
Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Fuhlendorf und Pruchten, 
als auch Barth im Einsatz. Gegen 19:00 Uhr konnte der Brand zwar 
gelöscht, das derzeit als Lagerstätte genutzte Haus allerdings nicht 
gerettet werden. Das Haus brannte fast vollständig nieder, der 
Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Personen waren zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet.
Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache 
aufgenommen. Weiterhin kommt auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein 
Brandursachenermittler zum Einsatz.

Wer im vorgelagerten Zeitraum zum Brandausbruch auffällige 
Feststellungen in dem Bereich gemacht hat oder sonstige sachdienliche
Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Barth, Tel.
038321 6720 oder der Onlinewache unter 
www.polizei.mvnet.de/onlinewache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

