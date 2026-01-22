Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hausbrand in einem ehemaligen Ferienlager in Fuhlendorf

Barth (ots)

Am Mittwoch, dem 21.01.2026 gegen 17:20 Uhr wurde die Polizei über den Brand eines Hauses in Fuhlendorf informiert. Bei der Örtlichkeit handelte es sich um ein ehemaliges Ferienlager. Neben der Barther Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Fuhlendorf und Pruchten, als auch Barth im Einsatz. Gegen 19:00 Uhr konnte der Brand zwar gelöscht, das derzeit als Lagerstätte genutzte Haus allerdings nicht gerettet werden. Das Haus brannte fast vollständig nieder, der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weiterhin kommt auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Wer im vorgelagerten Zeitraum zum Brandausbruch auffällige Feststellungen in dem Bereich gemacht hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Barth, Tel. 038321 6720 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache zu melden.

