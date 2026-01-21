Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer in Greifswald

Greifswald (ots)

Am Mittwochmorgen, dem 21. Januar, gegen 07:45 Uhr kam es in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger deutscher Radfahrer den Radweg der Koitenhäger Landstraße. Eine 55-jährige deutsche Autofahrerin wollte mit einem Ford auf die Koitenhäger Landstraße einbiegen und übersah dabei mutmaßlich den auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. In der Folge kam es zur Kollision.

Der Radfahrer, der mit einem Fahrrad samt Anhänger unterwegs war, in dem sich zwei fünfjährige Kinder befanden, erlitt leichte Verletzungen. Die Kinder blieben unverletzt.

Der beteiligte Pkw war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

