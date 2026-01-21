Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an Bürgerbüro - Polizei ermittelt

Ueckermünde (ots)

In der Hospitalstraße in Ueckermünde wurden zwei Scheiben eines Bürgerbüros beschädigt. Nachdem sich am heutigen Tag gegen 09:00 Uhr ein Hinweisgeber bei der Polizei gemeldet hatte, nahmen Beamte des Polizeireviers Ueckermünde vor Ort eine Anzeige auf.

Beschädigt wurden eine Scheibe einer Tür mit einer Höhe von etwa 1,80 Metern sowie ein Fenster mit den Maßen rund 1,00 x 1,45 Meter. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Angaben zur genauen Tatzeit sowie Hinweise auf mögliche Tatverdächtige sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

