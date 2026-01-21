Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Gebäudes einer Metallbaufirma

Bergen (LK VR) (ots)

Am Mittwoch, 21.01.2026 gegen 00:10 Uhr wurde bekannt, dass es auf dem Gelände eines Metallbaubetriebes in der Bergener Arkonastraße brennen soll, nach Hinweisgeberangaben sollen Rauch und Flammen in mehreren Fenstern des betroffenen Gebäudes sichtbar sein. Beim Eintreffen der Polizeikräfte aus dem Polizeihauptrevier Bergen war der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes bereits vollständig in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Bergen und Umgebung begannen sofort mit den Löscharbeiten und konnten ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die genaue Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden, dazu soll nach abgeschlossener Brandbekämpfung und hergestellter Begehbarkeit des Brandortes nach Möglichkeit ein Brandursachenermittler die Kriminalpolizei bei ihren Ermittlungen unterstützen. Nach Aussagen der Geschäftsführung des Unternehmens war in dem brennenden Gebäude die Heizungsanlage untergebracht. Vorläufige Schätzungen beziffern der Sachschaden auf ca. 150.000 Euro, die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in einem Strafverfahren der fahrlässigen Brandstiftung. Zur Brandbekämpfung kamen die freiwilligen Feuerwehren aus Bergen, Putbus, Sehlen und Samtens mit ca. 80 Kameraden zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell