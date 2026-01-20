Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Postfahrzeug mit hohem Sachschaden auf der B109

Karlsburg (LK VG) (ots)

Am heutigen Mittag (20.11.2026) kam es auf der B109 in Karlsburg, zwischen Zarnekow und dem Bahnübergang am Haltepunkt Karlsburg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Postfahrzeug. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 40-jährige Fahrer eines Postfahrzeuges der Marke Streetscooter von einer Einmündung vor den Bahngleisen auf die B109 auf. Dabei übersah er offenbar den von links aus Richtung Greifswald kommenden Linienbus auf der Bundesstraße und missachtete dessen Vorfahrt.

Der 54-jährige Fahrer des Linienbusses der Marke Setra konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich drei Fahrgäste im Linienbus. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt, der Fahrer des Postfahrzeuges erlitt jedoch einen Schock.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Das Postfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B109 rund anderthalb Stunden halbseitig gesperrt.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell