Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Täter fliehen mit Handys aus Geschäft

Waren (Müritz) (ots)

Zwei junge Männer haben gestern Nachmittag eine Auslage samt Vorführ-Smartphones in einem Handy-Geschäft in der Langen Straße in Waren - zwischen Rosenstraße und Schulstraße - herausgerissen und sind über die Bachstraße in Richtung Altstadt-Center geflohen.

Während der Tat gegen 14.20 Uhr waren Mitarbeiter des Geschäfts im Kundengespräch. Einer der beiden Täter soll zunächst in gebrochenem Deutsch etwas gefragt haben und dann kurz interessiert die Vorführ-Handys in der Auslage betrachtet haben. Der zweite Täter sei an der Tür stehen geblieben.

Plötzlich hat der eine Mann die maßgefertigte Auslage samt mehrerer eingebauter Smartphones herausgerissen, der andere Mann öffnete dem Dieb zur Flucht die Tür. Beide liefen über die Bachstraße in Richtung Einkaufscenter weg. Bei der Flucht stolperte einer der beiden und ließ das Auslagebrett und mehrere Telefone fallen. Dadurch wurden sie erheblich beschädigt. Einer der Mitarbeiter, der noch versuchte, den beiden zu folgen, sammelte das Verlorene wieder ein.

Als weiterhin gestohlen gelten ein I-Phone 17 R und ein I-Phone 17 Pro.

Der Gesamtschaden durch gestohlene und kaputte Handys sowie die herausgerissene Auslage wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 20-25 Jahre alt, einer trug eine blaue Hause, eine schwarze Mütze und hatte ein Tattoo hinter dem rechten Ohr, der andere war bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose, trug ein beigefarbenes Basecap mit Logomuster und hatte einen Dreitagebart.

Wer Angaben zu den beiden Männern machen kann oder sonstige Hinweise in Verbindung mit dem Diebstahl hat, wendet sich entweder telefonisch an die Polizei unter 03991 / 1760 oder schriftlich unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

