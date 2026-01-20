PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Stralsund (ots)

Am Montag (19. Januar 2026) ereignete sich gegen 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Tribseer Damm in Stralsund.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit einem Pkw der Marke VW den Tribseer Damm aus Richtung Bahnhof. Auf Höhe einer dort befindlichen Bushaltestelle betrat ein 26-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger offensichtlich unvermittelt die Fahrbahn.

Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Fahrzeugführer einen Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fußgänger nicht verhindern. Der 26-Jährige erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 18:03

    POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und zwei leichtverletzten Personen

    Malchow (LK MSE) (ots) - Am 19.01.2026 gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der B 192 kurz vor dem Abzweig nach Laschendorf ein Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine allein in ihrem PKW VW befindliche 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Straße aus Penkow kommend, in Richtung Malchow. Kurz vor dem Abzweig nach Laschendorf musste ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:35

    POL-NB: Mann soll 38-Jährigen mit Werkzeug angegriffen haben

    Neubrandenburg (ots) - Ein Mann soll am Sonnabend (17.01.) gegen 02.10 Uhr in der Neustrelitzer Straße von einem bisher unbekannten Mann mit einem Werkzeug von hinten am Kopf attackiert worden sein. Der 38-jährige Deutsche habe sich nach eigenen Angaben auf Höhe Badeweg kurz hingehockt, um sich die Schuhe zuzubinden. In diesem Moment soll der Übergriff erfolgt sein. Um die Schläge abzuwehren, drehte sich das Opfer um ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:36

    POL-NB: Einbruch in Sanitätshaus - Zeugen gesucht

    Grimmen (Vorpommern-Rügen) (ots) - In der Nacht zu Freitag (16.01.2026) kam es in der Bahnhofstraße in Grimmen zu einem Einbruch in ein Sanitätshaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren