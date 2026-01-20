Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Stralsund (ots)

Am Montag (19. Januar 2026) ereignete sich gegen 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Tribseer Damm in Stralsund.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit einem Pkw der Marke VW den Tribseer Damm aus Richtung Bahnhof. Auf Höhe einer dort befindlichen Bushaltestelle betrat ein 26-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger offensichtlich unvermittelt die Fahrbahn.

Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Fahrzeugführer einen Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fußgänger nicht verhindern. Der 26-Jährige erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

