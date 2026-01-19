Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Sanitätshaus - Zeugen gesucht

Grimmen (Vorpommern-Rügen) (ots)

In der Nacht zu Freitag (16.01.2026) kam es in der Bahnhofstraße in Grimmen zu einem Einbruch in ein Sanitätshaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Bargeld sowie technische Geräte. Zudem wurde offensichtlich ein elektrischer Rollstuhl gestohlen. Dieser konnte wenig später abgestellt in der Bahnhofstraße wieder aufgefunden und sichergestellt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, auch im Zusammenhang mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326/ 570 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell