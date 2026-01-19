PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und zwei leichtverletzten Personen

Malchow (LK MSE) (ots)

Am 19.01.2026 gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der B 192 kurz vor dem Abzweig nach Laschendorf ein Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine allein in ihrem PKW VW befindliche 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Straße aus Penkow kommend, in Richtung Malchow. Kurz vor dem Abzweig nach Laschendorf musste eine 36-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda verkehrsbedingt halten. Der 63-jährige Fahrzeugführer eines Dacia hielt hinter der Skoda-Fahrerin ebenfalls an. Die 21-jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Dacia auf und schob das Fahrzeug auf den davor wartenden Skoda. Infolge des Unfalls wurden die Unfallverursacherin des VW und die Fahrzeugführerin des Skoda leicht verletzt. Beide wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 19.000 Euro. Für den Zeitraum der Erstversorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße für ca. eine Stunde nur halbseitig befahrbar. Zur Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen war auch die Freiwillige Feuerwehr Malchow an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

