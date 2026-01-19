PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann soll 38-Jährigen mit Werkzeug angegriffen haben

Neubrandenburg (ots)

Ein Mann soll am Sonnabend (17.01.) gegen 02.10 Uhr in der Neustrelitzer Straße von einem bisher unbekannten Mann mit einem Werkzeug von hinten am Kopf attackiert worden sein. Der 38-jährige Deutsche habe sich nach eigenen Angaben auf Höhe Badeweg kurz hingehockt, um sich die Schuhe zuzubinden. In diesem Moment soll der Übergriff erfolgt sein.

Um die Schläge abzuwehren, drehte sich das Opfer um und konnte daher den Tatverdächtigen für einen Moment gut wahrnehmen. Er beschreibt den mutmaßlichen Angreifer wie folgt: etwa 1,80 Meter groß bei kräftiger Statur, Vollbart, bekleidet mit weißem Pullover, grüner Jacke und blauer Jeans. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen.

Der Angegriffene kam mit - zum Stand der Anzeigenaufnahme - leichten Verletzungen ins Klinikum.

Zum möglichen Motiv und zum Täter selbst dauern die Ermittlungen an.

Die Polizei bitte mögliche Zeugen, die den Übergriff oder auch schon die Verfolgung des Opfers durch den Täter beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Verdächtigen haben, sich telefonisch an die Polizei unter 0395 / 55825224 zu wenden oder schriftlich unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

