Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Skoda ausgebrannt - Zeugen gesucht

Dargun (ots)

Heute Nacht gegen 01.25 Uhr ist die Polizei über einen brennenden Skoda in der Heinrich-Heine-Straße in Dargun informiert worden. Das Auto stand auf einem Parkplatz nahe eines Mehrfamilienhauses. Durch das Feuer wurde ein Kellerfenster beschädigt. Der Brand ist mutmaßlich kurz vor dem Notruf ausgebrochen, so dass ein Tatzeitraum etwa zwischen 01.00 Uhr und 01.25 Uhr vermutet wird.

Der Skoda ist komplett ausgebrannt. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen Unbekannt.

Der Schaden am Auto und Kellerfenster wird auf etwa 5.300 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem bzw. den Tätern geben können, wenden sich bitte an die Polizei Demmin unter 03998 / 254 224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

