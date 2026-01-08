PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug in Graben gerutscht

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Momentan kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz.

Ca. 1 km nach dem Parkplatz Kuhberg ist ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und in den rechten Graben gerutscht.

Grund hierfür war die unangepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn.

Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand also ausschließlich Sachschaden.

Zur Bergung des Sattelzuges bleibt der rechte Fahrstreifen vorerst gesperrt.

Bitte fahren Sie vorsichtig an der Unfallstelle vorbei.

