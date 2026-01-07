Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw steht in Vollbrand

A4 Höhe Erfurt-Vieselbach (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Vieselbach und Nohra.

Höhe der Tank- und Rastanlage Eichelborn fing die Zugmaschine eines Sattelzuges aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Das Gespann begann zu brennen.

Durch die Feuerwehr wurde zunächst eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Dresden eingerichtet. Der linke Fahrstreifen wird in Kürze freigegeben.

Zusätzlich fließt der Verkehr langsam über die Tank- und Rastanlage Eichelborn.

Der 65-jährige Fahrer bemerkte den Brand und konnte sich rechtzeitig aus seinem Fahrzeug retten. Hierbei hat er sich leichte Verletzungen zugezogen.

Das Gespann transportierte Restmaterialien der Lebensmittelverarbeitung, welche zur Tierfutterherstellung dienen. Hierbei handelt es sich nicht um beeinträchtigendes Abfallgut.

Warum die Zugmaschine Feuer fing, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Sachschadenshöhe ist ebenfalls nicht bezifferbar.

Bitte fahren Sie aufmerksam und mit Vorsicht an das Stauende heran. Schalten Sie Ihre Warnblinkanlage ein und halten Sie unbedingt weiterhin die Rettungsgasse frei.

