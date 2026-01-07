PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw steht in Vollbrand

A4 Höhe Erfurt-Vieselbach (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Vieselbach und Nohra.

Höhe der Tank- und Rastanlage Eichelborn fing die Zugmaschine eines Sattelzuges aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Das Gespann begann zu brennen.

Durch die Feuerwehr wurde zunächst eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Dresden eingerichtet. Der linke Fahrstreifen wird in Kürze freigegeben.

Zusätzlich fließt der Verkehr langsam über die Tank- und Rastanlage Eichelborn.

Der 65-jährige Fahrer bemerkte den Brand und konnte sich rechtzeitig aus seinem Fahrzeug retten. Hierbei hat er sich leichte Verletzungen zugezogen.

Das Gespann transportierte Restmaterialien der Lebensmittelverarbeitung, welche zur Tierfutterherstellung dienen. Hierbei handelt es sich nicht um beeinträchtigendes Abfallgut.

Warum die Zugmaschine Feuer fing, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Sachschadenshöhe ist ebenfalls nicht bezifferbar.

Bitte fahren Sie aufmerksam und mit Vorsicht an das Stauende heran. Schalten Sie Ihre Warnblinkanlage ein und halten Sie unbedingt weiterhin die Rettungsgasse frei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 14:27

    API-TH: Mit Schwung in die Kurve

    A71 Höhe Sömmerda-Ost (ots) - Gestern Mittag war die Anschlussstelle Sömmerda-Ost der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen aufgrund eines Verkehrsunfalls kurz gesperrt. Der 28-jährige Fahrer eines Hyundai wollte an der Anschlussstelle abfahren und kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde ein Wert von ca. 1,1 Promille festgestellt. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt. Außerdem wurde eine Blutentnahme ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:59

    API-TH: Glücksschwein auf der Autobahn

    A38 Höhe Nordhausen (ots) - "Schwein gehabt" - hat heute früh ein Hausschwein auf der A38, Höhe Nordhausen. Das Tier war während der Fahrt - über die hochgeklappte Laderampe - aus einem Viehtransporter auf die Autobahn gesprungen. Es landete auf dem rechten Fahrstreifen. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete das Szenario und rief die Polizei. Außerdem konnte er Kontakt zu dem Fahrer des Viehtransporters ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:28

    API-TH: Transporter fährt auf Sattelzug auf - 9 Verletzte

    A4 Höhe Bucha (ots) - Heute früh ereignete sich gegen 03:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 42-jährige Fahrer eines Mercedes Springers auf das Heck des vor ihm fahrenden Sattelzuges auf. Der Sprinter verkeilte sich leicht versetzt mit der rechten Fahrzeugfront linksseitig unter dem Heck des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren