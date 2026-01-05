PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Glücksschwein auf der Autobahn

A38 Höhe Nordhausen (ots)

"Schwein gehabt" - hat heute früh ein Hausschwein auf der A38, Höhe Nordhausen. Das Tier war während der Fahrt - über die hochgeklappte Laderampe - aus einem Viehtransporter auf die Autobahn gesprungen. Es landete auf dem rechten Fahrstreifen. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete das Szenario und rief die Polizei. Außerdem konnte er Kontakt zu dem Fahrer des Viehtransporters aufnehmen, um diesen auf den Verlust des Schweins aufmerksam zu machen. Dieser drehte und fuhr zurück zum Ereignisort.

Beamte der Autobahnpolizeistation Nord eilten dem Tier zur Hilfe. Die betroffene Richtungsfahrbahn Göttingen wurde zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West kurzfristig voll gesperrt.

Unverletzt konnte das Tier eingefangen und schließlich auf den Anhänger geladen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

