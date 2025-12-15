Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Transporter fährt auf Sattelzug auf - 9 Verletzte

A4 Höhe Bucha (ots)

Heute früh ereignete sich gegen 03:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 42-jährige Fahrer eines Mercedes Springers auf das Heck des vor ihm fahrenden Sattelzuges auf. Der Sprinter verkeilte sich leicht versetzt mit der rechten Fahrzeugfront linksseitig unter dem Heck des Sattelaufliegers.

Der 35-jährige Beifahrer des Sprinters schien die Situation rechtzeitig wahrgenommen zu haben und sprang von dem Beifahrersitz auf, in Richtung Fahrerseite. Durch die schnelle Reaktion rettete er sich sein eigenes Leben.

Insgesamt befanden sich 9 Personen im Transporter. Nach aktuellen Erkenntnissen gelten alle Personen als verletzt. Wie schwer die jeweiligen Verletzungen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sprinter sowie der Auflieger des Sattelzuges waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierzu wurde ein Kran benötigt.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Dresden kurzzeitig voll gesperrt. Gegen 04:50 Uhr konnte der linke Fahrstreifen freigegeben werden.

Die entstandene Gesamtsachschadenshöhe wird auf 45.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell