Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit Schwung in die Kurve

A71 Höhe Sömmerda-Ost (ots)

Gestern Mittag war die Anschlussstelle Sömmerda-Ost der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen aufgrund eines Verkehrsunfalls kurz gesperrt. Der 28-jährige Fahrer eines Hyundai wollte an der Anschlussstelle abfahren und kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab.

Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde ein Wert von ca. 1,1 Promille festgestellt.

Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt. Außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell